بواليا يوافق على العرض التركي

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وافق والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي على، العرض الذي تلقاه خلال الايام القليلة الماضية لخوض تجربة احترافية في الدورى التركي، وتحديدا في نادي مالاتيا سبورت.

ويسعي مسؤولى النادى الاهلي لاعارة بواليا بناء على طلب من بيتسو موسيمانى المدير الفنى، الذي يسعي لاعارته اللاعب واكتسابه مزيد من الخبرات، خاصة بعد التعاقد مع بيرسي تاو وميكيسونى،

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، تلقى والتر بواليا عرض من مالاتيا سبور التركى لإستعارته لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، حظى العرض بترحيب الطرفين سواء النادى ومن المنتظر ان تشهد الجلسة القادمة حسم التفاصيل النهائية للصفقة، على ان يخضع اللاعب للكشف الطبي قبل اتمام التعاقد