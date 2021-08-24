أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عدم السماح للاعبي المنتخبات بالسفر لخوض المباريات الدولية في التوقف القادم.

وأصدرت بيانًا جاء فيه :«قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية التي تُلعب في دول القائمة الحمراء الشهر المقبل».

وأضاف البيان:«قرار الأندية، المدعوم بقوة من البريميرليج سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبًا من 19 نادياً، الذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر».

وواصل :«يأتي هذا بعد موقف الإتحاد الدولي لكرة القدم» فيفا «الحالي بعدم تمديد استثناء الإصدار المؤقت للاعبين المطلوبين للحجر الصحي عند عودتهم من الواجب الدولي».

وأكمل:«أجريت مناقشات مكثفة مع كل من الاتحاد الإنجليزي والحكومة لإيجاد حل، ولكن بسبب مخاوف الصحة العامة المستمرة المتعلقة بالمسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء، لم يتم منح أي إعفاء».

مضيفاً :«في حال خضع اللاعبون للحجر الصحي فلن تتأثر لياقتهم البدنية بشكل كبير فحسب، بل لن يكونوا أيضاً متاحين للاستعداد واللعب في جولتين من البريميرليج، ومباريات اليويفا، وكأس الرابطة».

واختتم :«تأخذ هذه الفترة في الاعتبار 10 أيام من الحجر الصحي بالفندق عند العودة إلى إنجلترا ولكنها لا تشمل أي وقت إضافي قد يكون مطلوبًا للاعبين لاستعادة لياقة المبارايات من جديد».