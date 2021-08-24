المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس

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استقر مجلس ادارة نادى المقاولون، على الابقاء على عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروي الاول، لقيادة فريق «الذئاب» خلال الموسم المقبل، وجاء ذلك لتجديد الثقة في عماد النحاس، عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في بطولة الدورى هذا الموسم.

وسيستمر مع المقاولون العرب للموسم الرابع على التوالي، وذلك بسبب حالة التجانس بين عماد النحاس ومجلس ادارة نادى المقاولون العرب، وكذلك محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ورغم تراجع النتائج الذي عانى منه المقاولون في بداية الموسم الجارى، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.