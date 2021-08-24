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«طالبان»: نفوذ قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

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«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير «طالبان»: نفوذ قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

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اعتبر المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان» الأفغانية في قطر، سهيل شاهين، أن نفوذ يمكن أن يساعد في تسوية الوضع في ولاية بنجشير الأفغانية، التي ترفض الخضوع للحركة.

وفي تصريحات لوكالة «نوفوستي» قال شاهين ردا على سؤال عما إذا كانت «طالبان» طلبت من سفير روسيا لدى كابل، دميتري جيرنوف، أن يقوم بالتوسط في مفاوضات بين الحركة وقوات المقاومة المتحصنة في بنجشير: «أعتقد أن هذا الأمر سيتم مناقشته مع استخدام النفوذ (الروسي)، الذي هو مرحب به وقيم».

وتشهد أفغانستان في الأيام الأخيرة توترا جديدا بين حركة «طالبان» التي سيطرت مؤخرا على جل أراضي أفغانستان مع دخول مسلحيها في 15 أغسطس إلى كابل، والقوى المناهضة لها التي تحصنت في ولاية بنجشير شمالي العاصمة الأفغانية، حيث ترفض أعداد من قوات السابقة بقيادة أحمد مسعود (نجل الزعيم الطاجيكي الراحل لـ «تحالف الشمال»)، ونائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، قبول حكم «طالبان»، معلنة استعدادها لإبداء المقاومة المسلحة للحركة.

المصرى اليوم

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