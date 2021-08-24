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نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته

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نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته
اطلع على الجهود المبذولة لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية ضد

نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته

اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على أبرز منجزات جامعة جازان منذ إعلان رؤية المملكة 2030، وذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدداً من وكلاء وعمداء الجامعة والمشرف على المستشفى الجامعي.

وتفصيلاً، شاهد الأمير محمد بن عبدالعزيز عرضاً عن مراحل سير ونتائج عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1443هـ، إضافة لما حققته الجامعة في العديد من الجوانب التطويرية والاستثمارية، بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

واطلع على جهود الجامعة في توسيع نطاق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، من خلال مراكز اللقاحات بالمستشفى الجامعي وكلياتها الصحية بالمحافظة، وإطلاق أكثر من 53 مركزاً متنقلاً لخدمة منسوبي وطلبة التعليم العام بمحافظات المنطقة، لتحقيق العودة الآمنة للدراسة.

ونوه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أفضل المستويات التعليمية والخدمات الصحية للمواطن والمقيم.

وحث على مضاعفة جهود جامعة جازان في خدمة المجتمع بالمنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من أعمال وخدمات مجتمعية وصحية وتطويرية تسهم في النهوض بكافة المجالات العلمية والتعليمية بمنطقة جازان، متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من التميز على المستوى المحلي والإقليمي ضمن الجامعات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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