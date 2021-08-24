أخبار عاجلة

مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
الجزائر تسحق جيبوتي بثمانية نظيفة -
لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك -
فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف 3 ساعات للصيانة (التفاصيل) -
السودان يوافق على استضافة عدد من اللاجئين الأفغان -
ختام البرنامج التدريبي لفرق قياس الجودة بالمدارس في شمال سيناء وتكريم المشاركين -
محمد العرابي: القمة الثلاثية جاءت للتنبيه بضرورة حل القضية الفلسطينية -
إنجلترا تهزم المجر برباعية نظيفة -
لحظة وصول المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة لتمثيل الجريمة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة

Print
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة
بررت التحرك بمواجهة الفعاليات المنددة بحصار القطاع

إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.

وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات

مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات

"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة

"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات

"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات