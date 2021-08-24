غياب الشناوي .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- أيمن اشرف- على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- آليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات- كهربا- أفشة- صلاح محسن.

ويغيب الحارس محمد الشناوي عن اللقاء بسبب آلام المعدة التي عانى منها منذ أمس ولم يتعافى منها حتى الآن.

وتقام مباراة الأهلي ضد الجونة في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد قليل، على ملعب خالد بشارة.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة المباراة بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل مستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على الجونة وعينه على لقاء الزمالك والإنتاج الحربي حيث يامل الأحمر في تعثر الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على حسم درع الدوري حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة فيما يتواجد الأهلي عند المركز الثاني بعدما جمع 72 نقطة فيما يبحث الجونة على تحسين ترتيبه بعد تواجده في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.