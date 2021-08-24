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عادة لا يستمر زواج الفنانين، لكن أحدى تلك الزيجات الناجحة هو زواج الفنان أحمد حلمي من الفنانة منى زكي، ومن المثير معرفة اللقاء الاول بين الزوجين والذي من خلاله تعرفا من خلاله على بعض.

ومن خلال برنامج «صاحبة السعادة» روى كلا الزوجين تفاصيل لقاؤهم الأول في حلقات منفصلة، وروت الفنانة مني زكي تفاصيل لقاؤها الأول مع أحمد حلمي، حينما حلت أمس ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» التي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc.

وقالت زكي: حياتنا انا وأحمد حلمي بسيطة تماماً يمكن ده غريب، لأن نادر لما يبقي فيه حاجه بسيطة.

وروت تفاصيل لقاؤهم الأول قائلة: أول مرة قابلت حلمي كنت فمكتب أستاذ محمد فوزي، وكنا هنعمل مسرحية بطولة عامر منيب -الله يرحمه-، وقال فيه دور بفكر أجيب أحمد حلمي.

وأضافت: ساعتها مكنش (أحمد حلمي) بيعمل غير برنامج الأطفال، معرفش شكله لأنه كان بيظهر بظهره في البرنامج، لكن أنا فان (معجبة) للبرنامج.

وتابعت: «جيه المكتب، حد سلم عليا كده، وقعد على الكرسي، واتكلم شويه مع أستاذ محمد فوزي، وبعد كده جاله تليفون»، وأتبعت «بعد كده دخلنا البلكونة، فقلت لأستاذ محمد فوزي دا طلع رخم اوي، دا ألذ أوي في التليفزيون، لكن أستاذ محمد فوزي قال لا مهو هيمثل، فقلت اه جربه».

في المقابل روى الفنان أحمد حلمي اللقاء الأول بينه وبين زوجته بطريقة مختلفة في حلقة سابقة من برنامج صاحبة السعادة، وروي الفنانة أحمد حلمي أن المنتج محمد فوزي قال له «بعد إذنك دقيقة واحدة اتفضل، تعالي يا منى»، وتابع حلمي «فخدها ودخل البلكونة، واتكلمو ثم نظرو ليا»، ثم قال مازحاً «دي الشتيمة، دي نظرة بص دا معفن أزاي دا دمه تقيل».

ثم روي حلمي أن المنتج محمد فوزي بعدما خرج من البلكونة قال له «طب خلاص يا أحمد هنكلمك»، وأتبع حلمي قائلاً «نازل على بوزي، قلت كده خلاص قفلت».

على الجانب الأخر روت منى زكي باقي الرواية قائلة: «بعد كده عملنا بروفات، لقيته لا لذيذ» وتابعت «قعدنا نعمل بروقفات، وبعد كده حصل تغيير في المسرحية فقلت خلاص همشي بس مقلتش لحد».

وروت منى زكي الحوار الذي دار بينها وبين حلمي قبل رحيلها من المسرحية،

مشيرة أن أحمد حلمي قال لها «هو انت مش جايه البروفات تاني؟ عشان لو مش جايه نأخذ نمر بعض» معلقة «معرفش هو حس أزاي!!»، فأجابته: «غالبا انا هفك»

ثم بعد ذلك قالت منى زكي «بقينا بنتكلم في التليفون، كلام عادي خالص، وبعد كده إذ فجأه بقينا أصحاب، وإذ فجأه اعترفلي انه يحبني».