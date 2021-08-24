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شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة

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تكللت العملية بالنجاح

شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة

أنهى الشاب السعودي أحمد الذيابي معاناة والده لـ 14 سنة مع الغسيل الكلوي حين تبرع بإحدى كليتيه لوالده الستيني محمد بن سعد الذيابي.

وشهد مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أمس، إجراء الجراحة للمواطن محمد الذيابي، بعد أن تبرع له ابنه "أحمد" بإحدى كليتيه وتكللت بالنجاح، فيما لا يزال الأب والابن في المستشفى قيد الملاحظة.

وقال الابن المتبرع أحمد، لـ "سبق"، إنه اتخذ قرار التبرع لوالده براً به وإيماناً بوجوب هذا العمل عليه، حيث كان والده يرفض هذه الفكرة حتى استطاع الابن في الأخير إقناع والده بضرورة أن يتبرع له لكي ينهي معاناته مع الغسيل.

وتابع: كلما أرى والدي ملازماً لأجهزة الغسيل الكلوي ومكوثه أمامها لساعات طوال يتقطع قلبي عليه وقد حاولت مراراً مع والدي أن أتبرع له بكليتي ولكن كان جوابه دائماً بالرفض، وعندها ذهبت لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وعملوا لي التحليل قبل إجراء العملية بفترة بهدف زراعة كلية لوالدي وأثبتت التحاليل الطبية المطابقة بيني وبين والدي وأنه لا مانع طبياً من نقلها، وعندها ذهبنا أنا ووالدي إلى المستشفى وتم إجراء العملية بنجاح ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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