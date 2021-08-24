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موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية

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موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية

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تمسك بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الأهلي بعد التعاقد مع مهاجمين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما حسمت لجنة التعاقدات بالنادي، ضم الثنائي بيرسي تاو وميكيسونى القادم من صفوف سيمبا التنزاني، مع الاكتفاء بتواجد كلا من محمد شريف و صلاح محسن ، حتى فى حالة رحيل الثنائي مروان محسن ووالتر بواليا

واكد موسيمانى ان طريقه اللعب التى يعتمد عليها الفريق تمنح اللاعبين حرية وامكانية التسجيل هو الامر الذى وضح بشكل كبير على اداء الفريق فى الموسم الحالي، ونجح محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وكذلك عمرو الوسلية فى تسجيل العديد من الاهداف مع القلعة الحمراء هذا الموسم

المصرى اليوم

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