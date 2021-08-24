تقرير: قمة «G7» تبحث إن كان هناك ضرورة للاعتراف بـ«طالبان» سلطة في أفغانستان

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نقلت شبكة «CNN» عن مسؤولين أن زعماء دول «مجموعة السبع» ينوون أن يبحثوا خلال قمتهم اليوم الثلاثاء إن كان هناك ضرورة للاعتراف بحركة «طالبان» سلطة رسمية في أفغانستان.

وأوضحت الشبكة أن قمة «G7» ستركز بالدرجة الأولى على مناقشة مسألة الانسحاب من أفغانستان، لكن موضوع الاعتراف بـ«طالبان» سيكون أيضا مدرجا في جدول الأعمال.

وقال مسؤولون غربيون مطلعون على الموضوع إن «هذا قرار ستكون له تداعيات هائلة يمكن استخدامها كأداة ضغط من أجل دفع الحركة على احترام حقوق الإنسان».

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يترأس القمة، يريد وضع خطوة مشتركة حول ما إذا يجب الاعتراف بحكومة «طالبان» أو اعتماد عقوبات اقتصادية محتملة أو إلغاء المساعدات.

وحتى الآن لم تعترف أي دولة في العالم بسلطة «طالبان»، وهذا إجراء سيمكنها في حال اتخاذه دوليا من تلقي المساعدات الأجنبية المخصصة سابقا لأفغانستان.