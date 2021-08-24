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جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس

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جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن مجموعة السبع أقرت خطة للتعامل مع حركة طالبان شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد حتى بعد انتهاء مهلة تنقضي في 31 أغسطس آب.

أضاف جونسون في ختام اجتماع طارئ عبر الإنترنت لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى «ما فعلناه اليوم في مجموعة السبع هو أننا... اتفقنا ليس فقط على منهج مشترك في عمليات الإجلاء، ولكن أيضا على خارطة طريق للتعامل مع طالبان».

وأوضح «شرطنا الأول هو أن عليهم تقديم ضمانات... حتى 31 أغسطس وما بعده، بخصوص المرور الآمن للراغبين في الخروج».

وأضاف «سيقول بعضهم إنهم لا يقبلون هذا، وأتمنى أن يدرك البعض ما يعنيه ذلك لأن مجموعة السبع تتمتع بنفوذ كبير للغاية، اقتصاديا ودبلوماسيا، وسياسيا».

وقال جونسون إن حجب مبالغ ضخمة من الأموال هو خيار ضمن أدوات «النفوذ الهائل» الذي يمكن أن تمارسه مجموعة السبع على طالبان بعد سيطرتها على البلاد.

وأضاف «ما نقوله هو أن أفغانستان لا يمكن أن تتحول مرة أخرى إلى أرض خصبة للإرهاب، ولا يمكن أن تكون دولة مخدرات، كذلك يتعين تعليم الفتيات حتى سن 18 عاما».

المصرى اليوم

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