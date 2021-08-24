«أورام الأقصر»: استقبال 333 ألف زيارة لمرضى السرطان من مختلف المحافظات

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واصلت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، تقديم الخدمات المميزة بصورة تليق لمرضى السرطان في صعيد مصر داخل قسم العلاج الإشعاعي المجهز بأحدث الأجهزة التي تتيح تقديم كل أنواع خدمات العلاج الإشعاعي التي يفتقدها الصعيد، حيث استقبلت المستشفى منذ إفتتاحها فى مايو 2016 وحتى الآن أكثر من 333 ألف زيارة للمرضى والحالات من مختلف المحافظات.

ويقول الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، أنه إستقبلت المستشفى على مدار السنوات الماضية مترددين على المستشفى وزيارات بإجمالى 333461 زيارة، وفى العيادات الخارجية بالمستشفى تم إستقبال 175901 حالة جديدة وحالات تتردد على المستشفى بصفة مستمرة لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، موضحاً أنه تعتبر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالأقصر، أول وأضخم مدينة طبية متكاملة تضم داخلها مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان تماماً من محافظات (الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد والبحر الأحمر).

من جانبه يؤكد الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى كانت تسعى من اليوم الأول لتحقيق حلم كبير فى أرض الصعيد، قائلاً: "أن تحلم لوطن يجب أن يكون الحلم علي قدر حبك لهذا الوطن، ونحن نحلم لمصر بكل الخير ولذا تم بدء الخير من أقصي الصعيد بحثاً عن تخفيف الألام ورفع معدلات الشفاء، وفي صعيد مصر وخاصة في المحافظات الجنوبية سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، كان يمثل سفر الكثير من مرضي السرطان (مع أقاربهم كمرافقين)، إلي القاهرة للتشخيص والعلاج عبء ومعاناة مادية ونفسية كبيرة جداً مما يدفع البعض إلي تأخر التشخيص وعدم إستكمال العلاج خاصة غير القادرين، ولكون مراكز تقديم الخدمة العلاجية لمرضي الأورام بالصعيد قليلة جداً مقارنة بالكثافة السكانية، ولأن هذه المراكز إن وجدت فهي ضعيفة في إمكانياتها وبها ندرة في الأجهزة اللازمة لتقديم خدمة علاجية ذات جودة لمرضي السرطان".