المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

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من المقرر ان ينتهي المطرب أحمد عصام سعد من تصوير كليب «كل حياتي» التي أعلن عنها مؤخرا في الجونة خلال سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والاستقرار، على الموديلز الذين سيشاركونه في الكليب.

وقال المطرب أحمد عصام سعد بانه من المقرر أن يتم طرح اغنية «كل حياتي» بعد انتهاء عميلة مكساج وماستر على أن يتم طرحه في موسم الصيف الحالي، بعد الانتهاء من تصوير الكليب الخاص بها.

وسوف تعرض الاغنية من خلال شركاء النجاح على قنوات «مزيكا يوتيوب» ومحطات راديو 9090 و«صوت لبنان».

وأشار إلى إن تفشي فيروس كورونا أثر بالسلب على فن والاغاني لمدة عامين على الأقل، منوها بان الجميع عانى، وتأثرت دخول العاملين في المجال بشكل كبير.

وأضاف أنه مع انحسار الفيروس، وظهور تحصينات ولقاحات له بدأت أغاني المهرجانات الجديدة والحفلات التي يتم تنظيمها في المدن الساحلية في الظهور مرة أخرى، منوها بأن هذا المزسم ستستعيج اغاني المهرجانات جزءا مما فقدته خلال العامين الماضيين.