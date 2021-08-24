رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  

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افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، أولى فعاليات دورات تمكين المرأة الاقصرية بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، ومحمد يوسف، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

بدأت الدورة اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتستهدف المكلفات بالخدمة العامة بمحافظة الأقصر وسيقوم بالتدريب نخبة من أساتذة الجامعة والمدربين المعتمدين.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن تمكين المرأة الأقصرية، للقيام بدورها في بناء الوطن، هو منهج أصيل وسياسة نابعة من قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة للبلاد التي لا تألو جهدا في تمكين المرأة في كافة المجالات، مشيدا بما أحرزته المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة الأقصرية بصفة خاصة من مكانة في صنع مستقبل هذا الوطن، وبمشاركتها للرجل في بناء وطن عزيز حر، نشهد نهضته في جميع الميادين.

وأكد الدكتور محمد محجوب، أن جامعة الأقصر تقدم كل الدعم والامكانيات وكافة الوسائل المتاحة في خدمة تمكين المرأة ونشر ثقافة استقبال تمكين المرأة في المجتمع باعتبار أن الجامعة هي منارة ثقافية تسهم في حل مشكلات المجتمع، والذي يظهر جليا في قيام الجامعة بتدشين وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وعبّر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون والشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، موجها بضرورة استغلال واستثمار اهتمام الدولة بالمرأة، مطالبا بزيادة عدد المكلفات في الجامعة لتغطية العمل في الكليات الجديدة التي أوشكت على الافتتاح.

وأشارت الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، إلى أن رئيس جامعة الأقصر ييذل جهودا كبيرة في سبيل تمكين ودعم المرأة، الذي يعتبر أمنا قوميا لأن المرأة نصف المجتمع ولابد من الاستفادة من طاقات المرأة في نهضة وتقدم المجتمع.

وأشاد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بالتعاون المثمر والبنّاء في مجال تمكين المرأة بين جامعة الأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة، والذي يصب جميعا في مصلحة الوطن وتمكين المرأة الأقصرية، والذي يتمثل في الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة بالمكلفات بالخدمة العامة، مؤكدا أن وزارة التضامن على استعداد للمشاركة في كافة الفعاليات وتقديم كافة أوجه الدعم.