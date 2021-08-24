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سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

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سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

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قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بالأمس كان يومًا سعيدًا على ، حينما شاهد المواطنين عودة البعثة المصرية من كابول، مشيرًا إلى أن هناك أربع جهات شاركت في هذه العملية، وهي وزارة الدفاع والخارجية والمخابرات والداخلية.

وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كابول بها 95 بعثة أجنبية منها خمس دول قالوا لن نسحب بعثاتنا، و10 دول فقط هي التي قررت إرسال طائرات لعودة رعاياها، من ضمنها مصر، مشيرًا إلى أن باقي الدول انتظرت الطائرات التجارية.

وتابع المفكر الاستراتيجي، تم التنسيق مع القوات الأمريكية لأنها المسئولة عن تأمين المطار، والتواصل مع مطار كابول، وحركة طالبان، لتأمين تحرك البعثة المصرية من مقر السفارة إلى نقاط التفتيش حتى الخط الأمريكي، ومن ثم دخول المطار، لافتا إلى أن هذه الفترة تشهد اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين المصريين بالخارج.

وأردف سمير فرج أن الرئيس لم يتأخر لحظة عن نجدة المصريين في أي مكان، بداية من أخذ حق أبناء مصر في ليبيا، مرورًا بعودة أعضاء البعثة المصرية من العاصمة الأفغانية، مضيفًا أنه لم يكن هناك أحد يعلم بعودة البعثة وفوجئ الجميع بأن الرئيس كان قد اتخذ القرار، وهذه ثمة القيادة السياسية.

وأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن مصر لن تترك أبنائها في أي وقت من الأوقات، مضيفًا أن المواطن المصري يشعر بأنه محل تقدير وأن الرئيس حريص على سلامته وهذا إحساس لا يوصف.

المصرى اليوم

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