الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي

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احتفل أقباط مدينة أرمنت جنوب الأقصر، بدير السّيّدة العذراء مريم، والشّهيد ودامون الأرمنتي بحاجر أرمنت، الثلاثاء، بعيد استشهاد أوّل شهيد في صعيد مصر، وهو الشّهيد وادمون الأرمنتي، وأُقيمت صلاة عشيّة بالدّير، تليها تسبحة نصف اللّيل وصلوات القداس الإلهي.

وترأّس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت صلوات القداس الإلهي لعيد استشهاد الشهيد ودامون الأرمنتي، بمشاركة القس هدرا لطفي، والقس قزمان دانيال، والقس أنطونيوس صدقي، والقس أمونيوس محفوظ، والقس كيرلس جوهر كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة والشعب القبطي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مسري بحسب التقويم القبطي، بعيد استشهاد القديس ودامون من مدينة أرمنت، وبحسب الكنيسة الأرثوذكسية، فإنه منذ طفولته كان يحيا حياة صالحة مع الله.