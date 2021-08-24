«المشاط» تبحث مع سفير هولندا التعاون في تمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، بحضور ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية، والمشروعات التنموية بين البلدين.

يأتى ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع شُركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموى، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولى، مع السفير الهولندى بالقاهرة، علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائى بين البلدين، والتى تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتمت الإشارة إلى شراكة سفارة هولندا مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسى من القطاع الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى في برنامج ريادة الأعمال «أورنج كورنرز مصر»، وهى المبادرة التي تستهدف توفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها، وتضم المبادرة برنامجى حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة.

من ناحيته أشاد السفير الهولندى بالقاهرة بالعلاقات المشتركة التي تربط البلدين منذ ستينيات القرن الماضى، والتى دعمت المشروعات التنموية في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والرى والصناعة والصحة والإسكان والنقل والكهرباء والتموين والتعليم والتنمية المحلية والمرافق، مشيرة إلى أن هولندا دعمت تنفيذ عدد من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمى بالتعاون مع الجهات الوطنية في صعيد مصر، فضلا عن جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال العمل المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

جدير بالذكر أن مصر وهولندا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادى مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات فنية ومالية، ويبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والرى والصناعة والصحة.