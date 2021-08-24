أخبار عاجلة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة -
ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية -
محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة» -
قطف العنب.. موسم قصير يوفر فرص عمل للفلسطينيات -
عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير الخارجية الجزائري : رفض عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يتزايد بين دول القارة

Print
وزير الخارجية الجزائري : رفض عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يتزايد بين دول القارة وزير الخارجية الجزائري : رفض عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يتزايد بين دول القارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن عدد الدول الأفريقية الرافضة لعضوية إسرائيل في الاتحاد القاري «يتزايد».

ونقل مراسل RT عن لعمامرة قوله خلال مؤتمر صحفي إن «عضوية إسرائيل بصفة مراقب موضع رفض وتشكك من أعداد متزايدة من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي».

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت في وقت سابق إن «القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة».

ولفتت وقتها أن «قرار الاتحاد الأفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجزائر تسحق جيبوتي بثمانية نظيفة

الجزائر تسحق جيبوتي بثمانية نظيفة

لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك

لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك

فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف 3 ساعات للصيانة (التفاصيل)

فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف 3 ساعات للصيانة (التفاصيل)

السودان يوافق على استضافة عدد من اللاجئين الأفغان

السودان يوافق على استضافة عدد من اللاجئين الأفغان