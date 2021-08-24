وزير الخارجية الجزائري : رفض عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يتزايد بين دول القارة

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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن عدد الدول الأفريقية الرافضة لعضوية إسرائيل في الاتحاد القاري «يتزايد».

ونقل مراسل RT عن لعمامرة قوله خلال مؤتمر صحفي إن «عضوية إسرائيل بصفة مراقب موضع رفض وتشكك من أعداد متزايدة من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي».

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت في وقت سابق إن «القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة».

ولفتت وقتها أن «قرار الاتحاد الأفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».