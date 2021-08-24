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ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول

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ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المحادثات بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن أفغانستان لم تؤد إلى تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لعمليات الإجلاء من كابول .

وقالت ميركل للصحفيين بعد اجتماع افتراضي لقادة المجموعة: «المؤتمر لم يسفر عن مواعيد جديدة لانتهاء مهمة الإجلاء».

وأضافت: «هناك مناقشات مكثفة حول ما إذا كان يمكن استخدام مطار مدني بعد هذا الموعد النهائي»، معلنة أن «ألمانيا مستعدة للعمل مع الدول المجاورة لـ أفغانستان ، مثل باكستان وإيران، لمساعدة اللاجئين».

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