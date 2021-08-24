طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة»

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طائر العقاب أحد الطيور الضخمة المفترسة، التى تنتمى إلى عائلة الصقور، ويعد العقاب أكبر حجما من الطيور الجارحة، باستثناء النسور، وهو يمتلك أرجل عضلية قوية، ومخالب قوية، ومنقارا معقوفا كبيرا، ليتمكن من تمزيق لحم فريسته، والبصر أقوى حواس الطائر.

طائر العقاب

حيث يمتلك عينين كبيرتين، ورؤية أفضل من رؤية الإنسان بمعدل 4 إلى 5 مرات، وتميل عينا العقاب بزاوية 30 درجة عن مركز الوجه، وله رأس وله أجنحة طويلة وعريضة وتستطيع الطيران بسرعة كبيرة.

طائر العقاب

وكباقى الطيور الجارحة، فإن للعقاب منقارا معقوفا ضخما يستخدمه لتمزيق لحم فريسته.

طائر العقاب

ويوجد منه تقريبا ستون نوعًا يعيش معظمها فى أوراسيا وإفريقيا، ويوجد خارج هذه المنطقة نوعان يعيشان فى الولايات المتحدة وكندا هما العقاب الأصلع والعقاب الذهبى، وتسعة أنواع فى أواسط أمريكا وجنوبها، وثلاثة أنواع فى أستراليا، وهناك أنواع عدة من العقاب توجد فى الفلبين.

طائر العقاب

وكلمة عُقَاب مشتقة من الفعل عَقَبَ بمعنى جاء بعد أو تلى، سمى كذلك لأنه يعْقُبُ الفريسة، أَى أنه قبل الانقضاض بلحظات على فريسته يكون خلفها مباشرة أى عقُبَهَا.

طائر العقاب

وتحمل الأشجار أعشاش العقبان حيث تضع فيها البيض، فيقوم الصغير الأكبر عمرًا والأثقل وزنًا بقتل أخيه الأصغر بعد أن يفقس مباشرة، ويكون الفرخ المهيمن عادة أنثى، لأن الإناث أكبر حجمًا من الذكور.

طائر العقاب

طائر العقاب