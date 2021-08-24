«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة

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التقى نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، بوفد مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل ومدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والسيدة كاثلين كيريش مسؤول هندسي ومسؤول تكامل المناخ، والمهندس محمد عبدالرحمن مدير برنامج دعم قطاعي السياحة والآثار، والذي يزور الأقصر لمتابعة تنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه شرب الأقصر.

وخلال اللقاء تم استعراض أوجة التعاون المشترك وتطور المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بتمويل من الوكالة الأمريكية في مجال مياة الشرب والصرف الصحي، كما تم استعراض موقف المشروعات الجارية والسابقة وقامت الشركة بعرض فيلم تسجيلي عن تنفيذ الشركة لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الحبيل لخدمة مدينة الأقصر بالكامل ومركز ومدينة البياضية ( 350 ألف نسمة ) بتمويل حوالى 300 مليون جنيه والذى أضاف طاقة 36 ألف م3/ يوم لتصبح الطاقة الاجمالية للمحطة 65 ألف م3/يوم وتستوعب تصرفات أربعة محطات رئيسية صرف صحى واردة من مدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية، ومتوقع أن يستوعب تصرفات مياه الصرف الصحى الواردة من المناطق المذكورة حتى عام 2037.

كما تابع فريق من الوكالة الأمريكية للتنمية(USAID) أنشطة اتفاقیة الحلول المتكاملة للمیاه في الأقصر والتى تشمل انشطة الدعم المؤسسى والإنشاءات، بجانب متابعة المشروعات السابق تنفيذها مؤخرا والتى دخلت الخدمة حديثا والتى تخدم حوالى 0.5 مليون مواطن من إجمالى 1.3 مليون مواطن هم مجموع سكان محافظة الأقصر.

ثم انتقل الوفد بمرافقة رئيس الشركة لمتابعة تنفيذ ورشتى عمل حول ميكنة إدارة الاصول بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى وإدارة التحول الرقمى للاصول وكذلك تأهيل المعامل الفرعية لمحطات مياة الشرب والصرف الصحى للححصول على شهادة الجودة (ISO 17025) ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والذى يعمل على تعزيز قدرات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها لتنفيذ مبادرات الحكومة المصرية التي تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية لتحسين وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يركز المشروع على تعزيز أداء قطاع المياه واستدامته بشكل أساسي من خلال أربعة محاور رئيسية وهى إدارة الأصول، وجودة الخدمة، واسترداد التكاليف، والكفاءة التشغيلية.

كما تفقد الوفد احدث المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الاقصر ضمن مشروع الحلول المتكاملة للمياه والتى تخدم حوالي 130 ألف نسمة في عشرة قرى بشرق إسنا ويبلغ التمويل المقدم 23.8 مليون دولار ويشمل إنشاء محطة مياه شرب الجديدة بقرية الهنادي، مركز أسنا بطاقة تصميمة 17 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتنفيذ خط ناقل يمتد شمال وجنوب محطة الهنادي بطول 23 كم لتوصيل المياه النقية للمواطنين في هذه القرى، ومن المخطط دخول المحطة الخدمة في 30 أبريل 2023 .

ومن جانبه أشاد نائب المحافظ، بالتعاون المستمر والدعم المقدم من الوكالة، معبرا عن رغبته في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقدم كل الدعم من جهتها لتسهيل تنفيذ أنشطة الوكالة بالمحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين الزائرين للمحافظة.