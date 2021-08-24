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مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

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مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

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وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، كلمة للمحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، في بث مباشر نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء، وذلك من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «الزميلات والزملاء الأعزاء، سأتحدث إليكم اليوم في بعض الأمور النقابية، والسبب حملات التزييف المقصودة التي تشن بنوايا عمدية مغرضة لتشوه الصورة أمام الجمعية العمومية».

وقال«عطية»، إن هناك من يدعي أن المعاشات لازالت على الأوضاع القديمة، وأن المحامي أو المستحقين عنه يطالبوا بأدلة اشتغال عن سنوات العمل بالمحاماة، وهذا كذب، ويتحدى أن يكون هذا صحيحا، مطالبا كل صاحب شأن طالبه موظف بذلك بأن يبلغه بذلك، وسوف يفصل هذا الموظف.

وأوضح نقيب المحامين، أن كل محامي له ملف في النقابة العامة قد يكون كله سنوات اشتغال منذ الالتحاق بها وحتى الوفاة أو الإحالة للمعاش، ولكن هناك من تولوا أثناء عملهم بالمحاماة أعمال لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كالوزارة ورئاسة مجلس الشعب أو التوظف لدى شركة، وفي هذه الحالة ينقل اسم المحامي أو المحامية من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

وأضاف: «على سبيل المثال؛ الدكتور أحمد فتحي سرور بعدما عمل بالمحاماة عين وزيرًا للتربية والتعليم فنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وخرج من الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب وظل اسمه بجدول غير المشتغلين، ثم عاد للعمل بالمحاماة بعد ذلك، إن أراد أن يسوي معاشه أطال الله في عمره وعطائه ستحذف سنوات عدم الاشتغال»، مؤكدا أن قراره واضح وهو: لا يطالب المحامي أو المستحقين عن المحامي بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة الضريبة وشهادة التأمينات فقط.

المصرى اليوم

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