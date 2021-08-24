أخبار عاجلة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة -
ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية -
محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة» -
قطف العنب.. موسم قصير يوفر فرص عمل للفلسطينيات -
عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا

Print
وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن حركة طالبان حصلت على كمية هائلة من الأسلحة، مشيرا إلى أن هذا يعد تهديدا.

وقال شويجو للصحفيين: «التهديد الأول والرئيسي هو أن طالبان حصلت على كمية هائلة من الأسلحة.. إنها ضخمة».

وتابع شويغو: «أننا نتحدث بشكل خاص عن مئات المركبات المدرعة والطائرات والمروحيات».

وقال الوزير: «سأخبركم أن هناك أكثر من 100 نظام من منظومات الدفاع الجوي المحمولة وحدها».

وأضاف: «لا أحد يستطيع السيطرة عليها حاليا».

وأعرب شويجو عن أمله في أن تأخذ السلطات في أفغانستان في الاعتبار مصالح جميع الأقليات القومية التي تعيش في البلاد، منوها إلى أن « تنظر بقلق إلى مشكلة اللاجئين من أفغانستان».

وقال: «حسنًا، إذن هذه قضايا تتعلق باللاجئين من زملائنا، ومن حلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبالطبع، ننظر إلى هذا بقلق».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها

لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها

روسيا: سندرس مسألة الاعتراف بسلطة «طالبان» في أفغانستان بعد تشكيل حكومة ائتلافية هناك

روسيا: سندرس مسألة الاعتراف بسلطة «طالبان» في أفغانستان بعد تشكيل حكومة ائتلافية هناك