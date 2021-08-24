استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حي المطار بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع .

وتفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حي المطار للوقوف على أعمال ترميم وإعادة تأهيل وتطوير بعض الطرق في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد .

واستهل «لطفي» جولته بمتابعة أعمال رفغ كفاءة «بلدورات» طريق المطار من بوابة المطار وصولا حتى النافورة من الجانبين، وكذلك تم تفقد ميدان النافورة.

ووجه رئيس مدينة الأقصر بتكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية؛ وخاصة الاهتمام بنظافة الجزر في منتصف الطريق وعلى جانبي الطريق المؤدي للمطار، وسرعة الإنتهاء من طلاء الواجهات المطلة على طريق المطار .

كما تابع «لطفي» جولته بتفقد أعمال وضع حواجز خرسانية (نيو جيرسي) أمام مدخل مصرف المدامود وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وإزالة التشوه البصري.

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة المهندسة هدية ثابت مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وشعبان طايع رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.