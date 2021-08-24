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انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا

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انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا
وقع أثناء التدريب على استخدام المدفعية

انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا

قتل عشرة متشددين على الأقل وأصيب 12 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار معسكر تدريب للمقاتلين المتشددين في منطقة إدلب شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة.

وذكر سكان ومصادر في المعارضة السورية، أن الانفجار وقع بينما كان العشرات من مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) يحضرون جلسة تدريب على المدفعية والمورتر في المعسكر القريب من قرية حزانو في محافظة إدلب الشمالية، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين محمد رشيد وهو ناشط تابع للمعارضة، أن خطأ تسبب في الانفجار أثناء الشرح على الهاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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