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رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة

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رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة

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قال رئيس تونس قيس سعيد خلال لقائه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بوزير التجارة في تعليقه على تمديد الإجراءات الاستثنائية إن المؤسسات السياسية كانت تمثل خطرا جاثما على الدولة.

وأضاف رئيس الدولة بأن البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة خصوصا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات حسب تعبيره مؤكدا في الوقت نفسه وضع حد لهذه الممارسات.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق مداد نيوز أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وكان الرئيس التونسي قد قرر أواخر يوليو تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

المصرى اليوم

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