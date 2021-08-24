مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة»

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انتهى المخرج إسلام هشام من تصوير مسلسل «جولة ممتدة»، والذى يتكون من 10 حلقات كوميدية يطرح فيه بعض ‏المواقف السلبية فى الشارع ‏من خلال الكوميديا الساخرة.

تم تصوير المسلسل بعدة أماكن وبلدان متفرقة، ومن المنتظر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويشارك فى بطولته مجموعة من الممثلين، هم يحيى الشهرى بدور فارس وناصر المولد بدور بياضة وعبدالرحمن الياسين بدور عيد وسلمان الشهيل بدور عبدو وزكريا العواد ويوسف غزوانى بدور فظيعة ومجدى جابر بدور ناجح وكواكب بدور جميلة وحصة العتيق بدور شيماء.

سبق أن أخرج إسلام هشام عددا من الأعمال الشهيرة مثل كليب أغنية «شامخ» للفنانة أصالة، وأغنية «عشمنى» للفنان خالد سليم، وأغنية «متزعليش» للمطرب أحمد كامل، وكليب «هنبدأ حياة» للمطربة نهال نبيل.