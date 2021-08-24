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كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol»

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كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol»

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تنطلق أحداث فيلم الرسوم المتحركة «Paw Patrol» فى إطار من المغامرات العائلية، الفيلم - الذى بدأ عرضه فى دور العرض بمصر مؤخرًا - يدور حول «رايدر» وفرقة الجراء التى تحاول حماية مدينة المغامرات من مخطط عدوهم اللدود، العمدة هامدينجر، التى تهدف إلى نشر الفوضى فى المدينة.

الفيلم من إخراج وتأليف كارل بانكر، كما يشاركه فى الكتابة كل من بوب بارلين وبيلى فروليك مؤلف فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Madagascar».

ويقوم بالأداء الصوتى للشخصيات مجموعة من المشاهير أبرزهم «كيم كارداشيان» نجمة تليفزيون الواقع، والمذيع الشهير جيمى كيميل، ويارا شهيدى، ولاين أرميدتج، وداكس شيبرد، وويل بريسبان.

المصرى اليوم

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