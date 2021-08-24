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محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة

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محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة محلل سوداني: الخرطوم أكثر المتضررين من سد النهضة

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قال المحلل السياسي السوداني عمار الحسيني، إن سد النهضة الأثيوبي يشكل خطرا كبيرا على السودان، والمواطن السوداني البسيط يسأل أين هي مما يجري ولما الصمت السوداني الرسمي المفاجئ بعد انتهاء عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وانتقد الحسيني، خلال تصريحاته لوكالة «سبوتنيك» الصمت السوداني تجاه قضية سد النهضة، متسائلا: «هل الحكومة السودانية قد استسلمت للأمر الواقع وقبلت الوضع الراهن الذي تراهن عليه أثيوبيا؟ أم هناك صفقة خطيرة خفية ما عبارة عن رشوة بعض أفراد الحكومة من قبل جهات دولية أو إقليمية من أجل أن تسكت السودان عن حقها وتكف عن المطالبة بالحقوق أم حتى ذكر المشكلة القائمة في كافة المناسبات».

وأكد أن حالة السكون التي تعيشها السودان الآن علامة على الرضى بالمفهوم الشعبي الخاص بالمجتمع السوداني، فإن سكتت الحكومة يعني انها رضيت بالأمر الواقع، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أن السكوت عن أزمة سد النهضة هو تكتيك ودهاء، لكن لا وقت للدهاء ولا مكان للذكاء والتذاكي فالقضية مصيرية والمياه أمر ضروري للحياة.

ونوه إلى أن السودان كانت تقف جانبا لجانب مع في أزمة سد النهضة والآن بقيت مصر وحدها في صفوف المقاومة الدبلوماسية والسياسية، وهذا أمر سيء، لأن السودان أكثر المتضررين من سد النهضة، فلا يجوز ترك مصر لوحدها في مواجهة العنجهية الأثيوبية.

وشدد المحلل السياسي السوداني، على أن هناك اهتماما كبيرا بأخبار سد النهضة الأثيوبي، لأنها تهم كل السودانين لأنها قضية حياة أو موت، لافتا إلى أن السياسة السودانية الحالية تجعلنا في حيرة مستمرة نظرا لكثرة الأحداث التي تدور في الشارع السوداني.

المصرى اليوم

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