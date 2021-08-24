استمررن في الغناء رغم مظهرهن ولم يخشين الانتقادات.. نجمات يتحدين متاعب الأمومة على المسرح

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تحت ضغوط أنثوية توضع بعض النجمات فيها، وظروف خاصة يمررن بها، إلا أنهن يواصلن عملهن ولا يخشين الانتقادات، فلا تعوقهن فترات الحمل عن مواصلة العمل وإحياء حفلاتهن الغنائية، وربما يرغبن فى توثيق تلك اللحظات حتى تصبح ذكرى فى حياة أبنائهن فى المستقبل، أو تلزمهن الاتفاقات بتنفيذ عقود الحفلات الغنائية.. وآخرهن الفنانة رنا سماحة، التى أعلنت عن استعدادها لإحياء حفلها الغنائى فى 7 من سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور يومين على إعلانها حملها وظهورها ببطن مُنتفخ فى حديقة منزلها.

قالت «سماحة» فى تصريحات لها: «الغاليين بفكركم بميعادنا يوم 7 سبتمبر وهيكون يوم ثلاثاء إن شاء الله، فيه أغانى جديدة مسمعتوهاش منى قبل كده بما أننا بقالنا كتير ماتقابلناش فى حفلات، مجهزة الأغانى اللى نزلت مؤخرًا كلها»، وتابعت: «على ميعادنا ٧ سبتمبر بساقية الصاوى قاعة النهر استنوا مفاجآت حلوة فى الحفلة إن شاء الله».

شيرين عبدالوهاب - صورة أرشيفية

وعن حملها، كانت قد أطلّت فى مقطع فيديو لتعبر عن سعادتها وتقول: «إحساس كبير، شعور خطير، بحاجة جامدة بتربطنا».

لم تكن الفنانة وحدها وراء تلك الفكرة، لكن فعلتها قبلها عدد من الفنانات، وسبقتها الفنانة جنات التى أحيت حفلًا غنائيًا مع تقدمها فى أشهر الحمل، وذلك منذ عامين على مسرح الجامعة البريطانية، وكشفت الصور عن ظهور علامات الحمل على الفنانة، لذا فضلت ارتداء فستان أسود وتألقت فى الحفل بالغناء بحماس لتغنى: «حب امتلاك»، «اللى بينى وبينك»، «خيط ضعيف» «أنت الإحساس»، «عجبانى شخصيته»، لكن حرصت على السير والغناء دون عناء.

وكررت الفنانة نانسى عجرم ذلك التصرف خلال حملها بابنتها الثالثة وآخرهن فى عام 2018.. وأثناء حملها فى الشهر السادس فى طفلتها الأخيرة لم تتوقف عن مواصلة إحياء الحفلات الغنائية غير مكترثة بمرحلة حملها، فشاركت بحفل غنائى فى دبى، بل رقصت بحيوية ونشاط مرتدية فستانًا أبيض اللون يبرز معالم حملها، كما أحيت حفلًا ثانيًا فى باريس، ولم تتوقف عن الغناء والرقص طوال الحفل، وخطفت بأناقتها وفستانها الفضى الأنظار لها.

نانسي عجرم - صورة أرشيفية

كما غنت الفنانة نيكول سابا فى الشهر السابع من حملها على المسرح اللبنانى فى «مهرجان الأغنية الشعبية التاسع»، وظهرت بملابس عملية، أى بنطال وبلوزة أنيقة سوداء، ورافقها إلى الحفل زوجها الفنان يوسف الخال للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك عام 2013، وقالت خلال حفلها: «اليوم يوسف معى وخايف على ومُصّر ينتبه اليوم على، وأنا بخير وبنسى حالى على المسرح، ويحق للجمهور اللبنانى أنه أكون معهم»، وكانت ترقص «سابا» بخفة على المسرح وتقول أثناء حفلها «ياريت فينّى نُط».

وبتلقائية شيرين عبدالوهاب المعهودة فعلتها فى حمليها بالفتاتين، كان حملها بابنتها الثانية وحفلها الغنائى يرجع إلى عام 2010، حيث لفتت الأنظار بإحياء عدد من الحفلات الغنائية دون توقف، بل حافظت على صوتها وطاقتها للوقوف على المسرح والغناء كأن شيئًا لم يتغير فى حياتها، وكانت فى ذلك العام قد تلّقت بعض الانتقادات على غنائها خلال حملها، إذ اعتاد الجمهور رؤيتها رشيقة وأكثر حيوية على المسرح، وذلك نتيجة إحيائها حفلات أثناء حملها الأول، حيث رفض البعض تكرارها التصرف ذاته، فيما وجدها آخرون: «جميلة وتؤدى دور الأم».

جنات - صورة أرشيفية

وسبق أن أحيت الفنانة أصالة وحضرت حفل زفاف المنتج أيمن نجيب، وكان يرافقها طليقها طارق العريان قبل أسابيع من ولادتها لتوأميها، ورغم آلام الحمل التى بدت عليها ولاحظها الحضور، إلا أنها أصرت على الغناء للعروسين بناء على طلب العروس التى طلبت منها أن تغنى لها «بين إيديك».

وانضمت للنجمات اللائى يتحدين متاعب الحمل وظهورهن ببطن منتفخ أمام جمهورهن الفنانة المغربية دنيا بطمة التى تجاهلت متاعب حملها فى الشهر السابع، وواصلت إحياء حفلات الأعراس رغم بطنها المنتفخ، ومن بين تلك الحفلات حفل فى البحرين واستمرت ساعة ونصف الساعة تواصل الغناء والرقص على المسرح.. كذلك الفنانة بلقيس غنّت أثناء حملها فى شهور متقدمة فى الأعراس الخليجية، لكن كانت أكثر هدوء حفاظًا على جنينها.. والفنانة المغربية سلمى رشيد أحيت حفلها الغنائى فى المغرب خلال فعاليات مهرجان الشواطئ فى شهور حملها الأخيرة وظلت تغنى وترقص.. وكانت الفنانة المغربية إيمان الشميطى قد غنت أثنـــــاء حفلها فى برنامج المسابقات الغنائية «آراب جوت تالنت» وأدهشت الحكام، الذين كانت من بينهم نجوى كرم وشيرين عبدالوهاب بأدائها.