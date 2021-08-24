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هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة»

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هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة» هشام عباس ونوران أبوطالب يُحييان مهرجان «القلعة»

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تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتقدم المطربة الشابة نوران أبوطالب حفلاً فى الثامنة مساء الأربعاء على مسرح المحكى يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها «أهو ده اللى صار، الحلوة دى، لأ مش أنا اللى أبكى، فى هويد الليل، صبرى عليك طال، وعيونها، ممكن، شبابيك، بلا ولا شى، صباح ومسا، سألتك حبيبى، أنا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك، بنلف».

هشام عباس - صورة أرشيفية

إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها «ما مد، فوازير ويا نجمة». وفى العاشرة مساء يقدم النجم هشام عباس نخبة من أعماله التى مثلت مراحله الفنية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها «يا أنا يا إما مفيش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عينى، عينيها السود، زمان، نارى نارين، فينه».

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