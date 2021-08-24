رئيس جامعة طنطا: دعم مبادرات القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية على رأس الأولويات

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‏أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا‏، حرص المستشفيات الجامعية بطنطا على تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمرضى بمحافظات الدلتا، موضحًا أنه سيتم دعم وتعزيز قطاع الطوارىء من خلال مستشفى 900 900 الجديد الذي سيتم تشيده قريبًا بمواصفات عالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن دعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحى ورقمنة المستشفيات الجامعية يأتى على رأس الأولويات.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعمال التطوير بكلية الطب، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد البديوى مدير المستشفى الرئيسي، ووكلاء الكلية الدكتوره سحر هزاع، والدكتور وليد سامى، والدكتور محمد حنتيرة.

كما ترأس رئيس جامعة طنطا اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث أكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مستشفيات جامعة طنطا، نتيجة توافر الخبرات والتخصصات النادرة بها، ووجه مديرى المستشفيات بأن تكون هناك أولوية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في القطاع الصحى بالمستشفيات الجامعية لخدمة المرضى ورقمنة الخدمات ومشروع العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجامعة القطاع الطبى بالمستشفيات وتطوير المنظومة الطبية للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

في نهاية الاجتماع أهدى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة درع كلية الطب تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير المستشفيات الجامعية.