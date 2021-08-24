جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم، فوز الجامعة بجائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020، حيث فازت الدكتوره حنان السعيد الشناوي أستاذ الباثولوجي بكلية الطب بجائزة المرحومة الدكتوره هبه خفاجى في مجال الأورام، وفاز الدكتور أحمد محمود رشاد الحديدي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجائزة أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة المدنية والمعمارية والمشروعات الصناعية.

وتقدم الدكتور محمود ذكى بخالص التهنئة للفائزين، مؤكداً أن جامعة طنطا لا تألو جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لباحثيها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة على كافة المستويات عربيًا ودوليا وبما يضمن الارتقاء بجودة منظومة البحث العلمى.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الثلاثاء الماضي، فوز 48 عالما مصريا بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والتي بلغ عددها 42 جائزة وقيـمتها حـوالي 955 ألف جنيه.