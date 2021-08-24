أخبار عاجلة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة -
ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية -
محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة» -
قطف العنب.. موسم قصير يوفر فرص عمل للفلسطينيات -
عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020

Print
جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020 جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم، فوز الجامعة بجائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2020، حيث فازت الدكتوره حنان السعيد الشناوي أستاذ الباثولوجي بكلية الطب بجائزة المرحومة الدكتوره هبه خفاجى في مجال الأورام، وفاز الدكتور أحمد محمود رشاد الحديدي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجائزة أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة المدنية والمعمارية والمشروعات الصناعية.

وتقدم الدكتور محمود ذكى بخالص التهنئة للفائزين، مؤكداً أن جامعة طنطا لا تألو جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لباحثيها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة على كافة المستويات عربيًا ودوليا وبما يضمن الارتقاء بجودة منظومة البحث العلمى.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الثلاثاء الماضي، فوز 48 عالما مصريا بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والتي بلغ عددها 42 جائزة وقيـمتها حـوالي 955 ألف جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة

ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية

ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية

محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة»

محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة»

المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية

المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية