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وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

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في إطار سعي الحكومتين المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

وقعت المملكة العربية وروسيا الاتحادية أمس اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية, وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع فيما مثل حكومة الاتحادية معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

حضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع شويجو سيرجي ومن جانب المملكة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان سموه قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف، وذلك في إطار زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي- 2021".

كما التقى اليوم برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وغادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم روسيا الاتحادية متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد سعد الكثيري.

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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