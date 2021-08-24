منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

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أحاول التشبَّث فهل استطعت؟

إن جدائل الأحبال المعقوفة تلتصق بيدى حتى كادت أن تدميها، لكننى أنجح فى المحاولة على ما يبدو لى، حتى إن الألم قد زال بالكلية رغم آثار الزرقة الواضحة على جنبات راحتىَّ.

- لماذا تصمت؟

لم أطلب منك مساعدتى ذات يوم، لم أطلب منك سوى ألا تفلت يدى عند اقتراب الوصول.. أليس كذلك؟

حسنًا.. سأظل أواصل الصعود إلى تلك القمة، لأقف إلى جوارك ذات يوم وليتك تستطيع فقط أن تعالج تلك الزرقة على يدىَّ المنهكتين.

ألا ترى كم دنوت منك أكثر فأكثر لعلى أختبئ بداخلك من ذاك البرد القارس، ها قد أتيتُ فلماذا تموت الكلمات على فمك الآن؟

لماذا تبدو على غير عادتك؟

تبدو غريبًا.. لقد كدتُ أميِّز وجهك فلا يوجد غيرك على ذلك السفح منذ أن أُخْبِرْت بمكوثك هنا منذ أعوام.

- هلا تكلمت؟

- أتعلم أن النظر من أعلى السفح لا يبدو مخيفًا كما تصورت للوهلة الأولى.

- أكنت تعلم ذلك أنت أيضًا لذا قررت البقاء هنا بغير عودة؟

- لمن هذه الأحبال المقطوعة بجانب النهر؟

إنها تشبه تلك التى فى يدىَّ ربما.. بل تشبهها كثيرًا لمن هى؟ - أمازلت على صمتك؟!

لك أنت، هذه الأحبال كانت لك، لقد أفلتَّ يدك منذ زمنٍ بعيد، فلماذا تعود تذكر ذلك الآن؟.