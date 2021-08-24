أخبار عاجلة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة -
ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية -
محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة» -
قطف العنب.. موسم قصير يوفر فرص عمل للفلسطينيات -
عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

Print
منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة» منال رضوان تكتب: الأحبال المعقوفة «قصة قصيرة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحاول التشبَّث فهل استطعت؟

إن جدائل الأحبال المعقوفة تلتصق بيدى حتى كادت أن تدميها، لكننى أنجح فى المحاولة على ما يبدو لى، حتى إن الألم قد زال بالكلية رغم آثار الزرقة الواضحة على جنبات راحتىَّ.

- لماذا تصمت؟

لم أطلب منك مساعدتى ذات يوم، لم أطلب منك سوى ألا تفلت يدى عند اقتراب الوصول.. أليس كذلك؟

حسنًا.. سأظل أواصل الصعود إلى تلك القمة، لأقف إلى جوارك ذات يوم وليتك تستطيع فقط أن تعالج تلك الزرقة على يدىَّ المنهكتين.

ألا ترى كم دنوت منك أكثر فأكثر لعلى أختبئ بداخلك من ذاك البرد القارس، ها قد أتيتُ فلماذا تموت الكلمات على فمك الآن؟

لماذا تبدو على غير عادتك؟

تبدو غريبًا.. لقد كدتُ أميِّز وجهك فلا يوجد غيرك على ذلك السفح منذ أن أُخْبِرْت بمكوثك هنا منذ أعوام.

- هلا تكلمت؟

- أتعلم أن النظر من أعلى السفح لا يبدو مخيفًا كما تصورت للوهلة الأولى.

- أكنت تعلم ذلك أنت أيضًا لذا قررت البقاء هنا بغير عودة؟

- لمن هذه الأحبال المقطوعة بجانب النهر؟

إنها تشبه تلك التى فى يدىَّ ربما.. بل تشبهها كثيرًا لمن هى؟ - أمازلت على صمتك؟!

لك أنت، هذه الأحبال كانت لك، لقد أفلتَّ يدك منذ زمنٍ بعيد، فلماذا تعود تذكر ذلك الآن؟.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة

ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية

ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية

محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة»

محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة»

المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية

المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية