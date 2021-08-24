«حيدر»: مفهوم ما بعد «العلمنة» لم يكتمل.. و«الخشت» غير منفصل عن الثقافة الإسلامية

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الدكتور محمود حيدر، المفكّر اللبناني والأستاذ المحاضر في الفلسفة والإلهيّات والأديان المقارنة، كان قد زار جامعة القاهرة قبل عامين وطرح في حلقة نقاشية بعنوان «ما بعد العلمانية» بقسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافى لقسم الفلسفة بالكلية ورقة حول مفهوم العلمانية والحضارة وعلاقتهما بمفهوم وجوهر العلمانية، وقال في سياقه إن مفهوم ما بعد العلمانية لم يكتمل بعد.

وعن عن معنى ما بعد العلمانية، قال إن العلمنة تطورت مع تطور حركات رأس المال وحركات تطورها والمنظمة الإدارية التي أدارت تلك الحركة وهى من أقصت الجانب الدينى للعلمنة. وأن العلمانية الفرنسية تتميز بحدتها وطبيعتها الأيديولوجية وتحولت إلى عقيدة للأمة الفرنسية والسلطة الحاكمة بينما جرى نوع من التركيب والتزاوج بين العلمانية والفكر الدينى في الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت أن تشكل دستورًا بين العلمنة والشأن الدينى وكانت تجربة مميزة. ومؤخرا أنجز الدكتور محمود حيدر دراسة علمية حديثة حول فكر الدكتور محمد عثمان الخشت المتخصص في علم الأديان ورئيس جامعة القاهرة لفهم الغرب تحت عنوان: «نقد التأسيس الأنطولوجى للحداثة تنظير الغرب في منظومة محمّد عثمان الخشت».

كما تبين الدراسة منظومة د. الخشت النقديّة ومدى اقتران نقد الغرب الحديث بمراجعة عميقة لذهنيّة النخب العربيّة والإسلامّية التي عاشت دهشة الحداثة ولم تتخلّص من سطوتها بعد. وفى مستهل بحثه عن الدكتور الخشت وفيما يشبه المدخل والتوطئة واصفًا الذهنية البحثية للدكتور الخشت ومنهجيته النقدية، يقول حيدر: «تسعى الدراسة لتعيين الأسس المعرفية لنقد الغرب في المشروع الفكرى عند المفكر المصرى محمد عثمان الخشت واستقراء منهجيته النقدية من خلال سلسلة ثرية من أعماله في ميدان الفلسفة وعلم الاجتماع واللاهوت وفلسفة الدين»، إلى قوله: «ولو أطللنا على أعمال المفكر المصرى محمد عثمان الخشت للاحظنا أنه يستمع إلى خطب الغرب بأذن واعية».

د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

وفى دراسة الدكتور حيدر سعى إلى تحديد الأسس المعرفيّة لنقد الغرب في المشروع الفكرى عند المفكّر محمد عثمان الخشت، كما سعت لاستقراء منهجيّته النقدية من خلال سلسلة ثريّة من أعماله في ميدان الفلسفة وعلم الاجتماع واللاَّهوت النقدى وفلسفة الدين.

وقال الدكتور حيدر، في دراسته الحديثة، إنه لو أطللنا على أعمال المفكر المصرى محمد عثمان الخشت للاحظنا أنه يستمع إلى خطبة الغرب بأذن واعية، ثم يقرأها بعناية من أجل أن يقف على ما تختزنه من مسائل ومشكلات، مضيفا: أميل إلى القول أن الرجل لما كتب على نفسه متاخمة الغرب انطلاقا من خصوصيته العربية والإسلامية، كان يدرك أن الحداثة هي لغة من قبل أن تكون بنيانا حضاريا، وأن لغة الغرب هي الوعاء الحضارى للشعوب الأوروبية والأمريكية، وهى حاوية لكل ما يعرب عن مذاهبهم وميولهم وأهوائهم.

وأشار حيدر إلى أن د. محمّد عثمان الخشت يأخذ بهذه المنهجية وهو يجول محاريب الحداثة وقيمها، ولقد بدا للناظر في أعماله النقدية لثقافة الغرب أنه وهو يهاجر إلى منازلها القصية في اختباراتها والتباساتها ومطارحها الغامضة، لم ينفصل عن مشرقيته وثقافته الإسلامية، وهو الأمر الذي ستكون له مكانة حاسمة في تشكيل دربته الجامعة بين منهجين يبدوان متناقضين لأهل العقل المحض: منهج الوحى، ومنهج الاستدلال العقلى.

وأوضح الدكتور حيدر أنه لأجل تظهير غايته التنظيرية، أخذ محمّد عثمان الخشت بمنهجية مركبة تقوم على تفعيل ثلاثة خطوط متوازية ومتلازمة في الوقت نفسه وهى: الأول: التعرف على المجتمعات الغربية كما هي في واقعها، من خلال مواكبة تطوراتها العلمية والفكرية والثقافية والسياسية، وكذلك عبر ما تقدمه نخب هذه المجتمعات من معارف في سياق إعرابها عن القضايا والمشكلات التي تعيشها في مطلع القرن الحادى والعشرين. أما الثانى فيتمثل في التعرف على المناهج والآليات التي اعتمدها الغرب حيال الشرق والمجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص، وذلك بقصد جلاء كثير من الحقائق وتبديد الأوهام التي استحلت تفكير شريحة واسعة من المثقفين العرب والمسلمين بسبب الاستشراق الكولونيالى، والثالث: هو خط المراجعة النقدية لقيم الغرب ومعارفه التأسيسية.

وتابع المفكر اللبنانى في دراسته: تجاوزت مجهودات البروفيسور الخشت ما ألفته الدراسات والأبحاث الأكاديمية الكلاسيكية، حيث نجح في كسر القوالب الجامدة ومال إلى مساجلة الأسئلة المؤسسة التي أخذت بها الميتافيزيقا وحولتها إلى أيقونة لا تقبل المجادلة والنقض، وهذه خاصية لا ينالها إلا القليلون ممن امتهنوا الدرس الجامعى أو انشغلوا بالمقررات التعليمية الصارمة، بهذه المجاوزة التي قام بها الخشت يمكن وصفه بأنه فيلسوف يمسك بناصية السؤال استمساك السائل المسؤول، ويدرك أن التنظير في مآلاته القصوى غير موقوف على توصيف ظواهر الأفكار والأحداث، وأنه قبل أي شىء مجهود متبصر يروم معاينة القابليات الكامنة وراء الظواهر.