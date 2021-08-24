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توافد المواطنين على مكتب صحة نجع حمادي لتلقي لقاح كورونا للمسافرين

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توافد المواطنين على مكتب صحة نجع حمادي لتلقي لقاح كورونا للمسافرين توافد المواطنين على مكتب صحة نجع حمادي لتلقي لقاح كورونا للمسافرين

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، استمرار العمل بمكتب صحة نجع حمادي لتلقي المواطنين الراغبين في السفر وإعطاءهم لقاح كورونا المعتمد.

توافد المسافرين على مركز لقاح نجع حمادى

وأوضح تاوضروس أن الفريق الطبي بمكتب صحة نجع حمادي يعمل على إستقبال المواطنين وإعطاؤهم شهادة معتمدة عقب تلقيهم اللقاح.

توافد المسافرين على مركز لقاح نجع حمادى

من جانبه أوضح الدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي الصحية أن شهادة ال QR code تقدر ب ٢٥٠ جنيه مصري فقط لا غير يتم دفعها لاستخراج الشهادة المعتمدة مؤكدا على حرص الفريق الطبي والعاملين بمكتب صحة نجع حمادي على تذليل العقبات على المواطنين حتي حصولهم على اللقاح والشهادة.

توافد المسافرين على مركز لقاح نجع حمادى

المصرى اليوم

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