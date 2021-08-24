قيس سعيد: سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء

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قال رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، خلال اللقاء الذي جمعه بمحمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات «بأن هناك لوبيات تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب التونسي والتنكيل به وتركيعه».

وأردف قيس سعيد قائلا: «سيأتي اليوم الذي سأكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق والاسماء».

وتابع سعيد: «يكفي عبثا بالدولة التونسية التي يجب أن تستمر ،،مضيفا ’’فهم لا يفرقون بين الدولة والحكومة».

وشدد قيس سعيد على أنه لا مجال مرة أخرى للرجوع للوراء، مشددا على التونسي دخل مرحلة جديدة من التاريخ.