رئيس «بايرن»: «ألابا» فاجأنى.. وميركاتو باريس «شىء غريب»

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انتقد هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، الميركاتو الصيفى لباريس سان جيرمان، بعد إتمام التعاقد مع 5 لاعبين هذا الموسم. وأتم سان جيرمان تعاقده مع ليونيل ميسى وسيرجيو راموس وجيانلويجى دوناروما وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمى.

وقال هاينر، فى تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «مازلت أتساءل كيف يتوافق باريس سان جيرمان مع اللعب المالى النظيف؟». وأوضح: «لا أريد إيذاء أى شخص أو أى نادٍ، لكن عليك أن تنظر إلى الأمر، فهناك شىءٌ غريب». كما علق هاينر على لافتة تقبيل ألابا لشعار ريال مدريد، عند تقديمه لاعبًا فى الفريق، وقال: «الحقيقة أن ذلك فاجأنى قليلًا، ربما لأنه قاد دفاع بايرن لمدة 13 عامًا متتاليا». وعن تجديد الثنائى ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش، قال: «أتمنى أن يمثلا حقبة جديدة فى هذا النادى».

وأعلن الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ الألمانى لكرة القدم هربرت هاينر أنه ليس هناك حاجة للتفاوض الآن على تجديد عقد نجم هجوم الفريق البولندى الدولى روبرت ليفاندوفسكى. وقال هاينر لتليفزيون صحيفة «بيلد»: «لسنا مضطرين للتفاوض على العقد، فعقده لايزال مستمرا لعامين».

وأضاف هاينر أن بإمكانه تصور تجديد العقد مع «أحسن مهاجم فى العالم» مجددا فى الوقت المناسب. ووصف هاينر ليفاندوفسكى، الذى أتم عامه الثالث والثلاثين أمس السبت، بأنه «ضمانة للأهداف» بالنسبة للنادى الألمانى الحائز على رقم قياسى من البطولات.

من ناحية أخرى، أعرب هاينر عن اعتقاده بعدم وجود «حاجة ملحة» إلى ضم لاعبين جدد، وذلك قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وقال: «لدينا قائمة ممتازة» مشيرا إلى الأداء الجيد للفريق البافارى وفوزه بكأس السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف على بوروسيا دورتموند.

فى الوقت نفسه، قال هاينر إن النادى سيتابع السوق على نحو دقيق بطبيعة الحال، ورفض استبعاد إجراء تغييرات فى قائمة الفريق فى الصيف الحالى.