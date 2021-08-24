«برشلونة» يعلن التشخيص النهائى لإصابة «بيكيه»

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أعلن نادى برشلونة التشخيص النهائى لإصابة الإسبانى جيرارد بيكيه، مدافع الفريق. واشتكى بيكيه من آلام فى الساق خلال التعادل الإيجابى للبارسا مع أتلتيك بيلباو بنتيجة (1-1)، السبت الماضى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من الليجا. وقال برشلونة، خلال بيان رسمى: «أكدت الفحوصات الطبية التى أجريت، صباح الأحد، على جيرارد بيكيه أنه مصاب بتشنج عضلى فى ربلة الساق اليسرى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة».

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط فى صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى نقطتين فى المركز التاسع. وسيعانى برشلونة دفاعيًا فى المباراة المقبلة، لأن إريك جارسيا حصل على بطاقة حمراء فى نهاية مباراة بيلباو، بينما صامويل أومتيتى خارج حسابات المدرب الهولندى رونالد كومان. ونجح نادى برشلونة الإسبانى فى الحصول على قرض بقيمة 455 مليون يورو، من مؤسسة جولدمان ساكس المالية، من أجل دعم الفريق فى الأزمة الاقتصادية التى ضربته مؤخرًا، وتسببت فى رحيل نجمه الأول ليونيل ميسى.

وتم الاتفاق على أن القرض سيتم رده على دفعات لمدة 10 أعوام، وبفائدة تصل قيمتها إلى 1.98%، والضمان سيكون الحقوق التليفزيونية للفريق الكتالونى، حسبما ذكر النادى. وجاء اتفاق مجلس الإدارة بشأن الحصول على هذا القرض بعد وصول قيمة الديون فى النادى إلى مليار و350 مليون يورو، وسيتم ضخ الأموال التى حصل عليها النادى حسب خطة تبناها مجلس الإدارة الجديد، من أجل الخروج بالنادى من الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها، على أن يتم تنفيذها على مدار السنوات القادمة. ويضم الاتفاق أيضًا حصول النادى على 70 مليون يورو إضافية، فى حالة حاجته لإضافة هذا المبلغ إلى القرض الأساسى.

بيكيه - صورة أرشيفية

وعن مستقبل برايثوايت، أكد رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة: «نعرف وضع النادى، وإذا كان هناك اهتمام باللاعب سيتم الاستماع للعروض، لكن برايثوايت يؤدى بشكل جيد، ويلعب فى مراكز مختلفة فى الهجوم».

وتابع: «برايثوايت أظهر قبل أيام أنه مهم بالنسبة لنا، أحب الاعتماد عليه فهو منضبط للغاية، ويتقبل الأمر حين لا ألجأ له، وبالنسبة لى أعتقد أنه يجب أن يبقى».

وأضاف: «كنا نفكر فيما سنفعله لإراحة بيدرى، وبعد مباراة الغد سيستريح لمدة أسبوعين، ولن يلعب أمام خيتافى، تحدثت مع لويس إنريكى، مدرب المنتخب الأول، لعدم ضمه فى التوقف القادم، لكن القرار يعود له فى النهاية». وعن القميص رقم 10، علق: «الأمر يتعلق بالبارسا، ويجب على النادى اتخاذ القرار وليس المدرب، ورأيى ليس مهمًا».

وحول إمكانية انضمام مبابى لريال مدريد، كشف: «أنا مدرب برشلونة ولست مهتمًا، فهو لاعب رائع وعليه أن يختار أن يذهب أو يبقى، هذه ليست مشكلتى». وعن استبعاد بيانيتش وأومتيتى، أوضح: «هناك لاعبون مثلهم يجدون صعوبة بالغة فى الحصول على دقائق، وهم فى مراكز مُعقدة».

وتابع: «كوتينيو غائب لأننى أعتقد أنه يحتاج أسبوعًا إضافيا للتدرب مع المجموعة قبل استدعائه، سأعتمد عليه لأنه لاعب رائع، ويمكن أن يكون مهمًا لبرشلونة، حيث يلعب فى عدة مراكز ويمكنه اللعب كجناح أيسر». وشدد: «لقد خسرنا ميسى الذى كان يسجل الأهداف ونسعى لتعويضه بالآخرين، وكوتينيو من اللاعبين القادرين على التسجيل». وأردف: «المضايقات التى شعر بها بيكيه ليست خطيرة، هو متاح للعب دون مشاكل، أما تير شتيجن فقد تدرب خلال جزء من المران مع المجموعة، وتعافى جيدًا لكنه بحاجة إلى المزيد من التدريب، سنرى متى يكون جاهزًا للعب».