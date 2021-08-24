أخبار عاجلة

إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة -
ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية -
محافظ بني سويف يتابع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى «حياة كريمة» -
قطف العنب.. موسم قصير يوفر فرص عمل للفلسطينيات -
عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الأهلي والجونة الآن .. الأهلي والجونة بث مباشر

Print
الأهلي والجونة الآن .. الأهلي والجونة بث مباشر الأهلي والجونة الآن .. الأهلي والجونة بث مباشر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقام مباراة الأهلي ضد الجونة في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء. على ملعب خالد بشارة.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة المباراة بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل مستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على الجونة وعينه على لقاء والإنتاج الحربي حيث يامل الأحمر في تعثر الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على حسم درع الدوري حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة فيما يتواجد الأهلي عند المركز الثاني بعدما جمع 72 نقطة فيما يبحث الجونة على تحسين ترتيبه بعد تواجده في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك»

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك»

«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك

«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك

لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك

لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك

فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري

فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري