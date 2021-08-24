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عمر كمال يرد على بلاغ مصادرة أموال «مطربي المهرجانات»

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عمر كمال يرد على بلاغ مصادرة أموال «مطربي المهرجانات» عمر كمال يرد على بلاغ مصادرة أموال «مطربي المهرجانات»

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علق المطرب عمر كمال على الخبر المنشور على موقع «المصري اليوم» امس والخاص بتقديم بلاغ ضد «مطربي المهرجانات» والمطالبة بمصادرة اموالهم ليتفاعل معه آلاف القراء بالتعليقات المؤيدة والمعارضة لطلب البلاغ.

وقال عمر كمال في تعليقه على الخبر «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ليه كده»، حيث تباينت الآراء حول التعليق، والتي جاء غالبيتها مؤيداً لما تضمنه البلاغ من وقف هؤلاء المطربين عن الغناء ومصادرة أموالهم.

كان محمد ميزار المحامي بالنقض قد تقدم ببلاغ للنائب العام وطلب فيه اتخاذ الإجرارات القانونية اللازمة ضد من يطلقون على أنفسهم «مطربي المهرجانات»، بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث إن كلمات أغانيهم تحوي عبارات تحريضية على حمل السلاح وتعاطي المخدرات، وكذلك مصادرة أموالهم كونها من عمل غير مشروع ومعاقب عليه قانوناً لاعتباره عملا من الأعمال التحريضية على الفسق والفجور.

المصرى اليوم

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