السعودي "المبيريك" ينضمّ لصفوف نادي بولندي.. لمدة موسمين

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في خطوة جديدة ومميزة للمواهب الكروية السعودية، وقّع أسامة المبيريك لاعب الفتح وبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة؛ عقدًا احترافيًّا مع نادي ليجيا وارسو البولندي لمدة موسمين.

وكان المبيريك صاحب الـ19 عامًا قد شارك في تجربة أداء شهر يونيو الماضي مع النادي البولندي؛ مما جعل الجهاز الفني يطالب باستمراره والتوقيع معه رسميًّا بعد المستوى الجيد الذي قدّمه في التدريبات.

ويعدّ ليجا وارسو من أكبر الأندية البولندية وأكثرها تتويجًا بلقب الدوري بـ8 مرّات آخرها الموسم الماضي؛ ما جعله يتأهّل إلى التصفيات الأولية في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري التي ودعها بعد تعادله مع دينامو زغرب الكرواتي ذهابًا 1-1، وخسارته إيابًا 0-1.

من جهته تمنّى هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، التوفيق للاعب في مسيرته الجديدة التي تعدّ فرصة لإثبات نفسه في الدوري البولندي.

وأكّد طاشكندي أن البرنامج يجد اهتمامًا كبيرًا من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة من خلال توجيهاته المستمرّة عن البرنامج الذي يعدّ من البرامج التطويرية التي يشرف عليها في كرة القدم السعودية وباقي الرياضات.