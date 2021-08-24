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وفرة المستلزمات.. عودة المدارس تنعش أسواق مكتبات الحدود الشمالية

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جولات رقابية تفتيشية لـ"التجارة" على منافذ البيع للتأكُّد من الالتزام بالأنظمة واللوائح

وفرة المستلزمات.. عودة المدارس تنعش أسواق مكتبات الحدود الشمالية

تشهد المكتبات والقرطاسيات بمنطقة الحدود الشمالية انتعاشًا بمناسبة عودة المدارس وسط وفرة المستلزمات المدرسية والجامعية التي تنوعت ما بين دفاتر وأقلام وحقائب وكل ما يلبّي احتياجات كل الفئات العمرية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال مالك أحد أصحاب القرطاسيات المدرسية: إن الحركة الشرائية تزداد يومًا تلو آخر من قبل الطلبة الذين يحرصون على توفر جميع المتطلبات الأساسية والفرعية بوقت مبكر، متوقعًا انتعاشًا كبيرًا جدًّا الأيام القادمة، بعد شبه انقطاع لنشاطها بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الحركة الشرائية.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء في جولة ميدانية تنوّع المعروض الذي يتمثل في الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة في عدد من المكتبات بالمنطقة.

من جانبه ينفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولات رقابية تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية بالمنطقة؛ وذلك للتأكد من وفرة المستلزمات، والتزامها بالأنظمة واللوائح التي تطبقها الوزارة.

وفرة المستلزمات.. عودة المدارس تنعش أسواق مكتبات الحدود الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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