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البحرين والكويت تدينان استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

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أكدتا وقوفهما وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

البحرين والكويت تدينان استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

أدانت مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية ، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، مستنكرة إطلاقها، اليوم، طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في اعتداء سافر على الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وإستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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