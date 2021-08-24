محافظ قنا يكرم صاحبة أول مخبز نسائي في الصعيد

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كرَّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حسانية محسب موسى، مدير المشروعات بجمعية تنمية المجتمع بمدينة نقادة، لجهودها المخلصة ونشاطها الدؤوب في تحقيق أهداف العمل الاجتماعي، ومشاركتها الفعَّالة على المستوى المحلى والدولى مع منظمة الايفاد العالمية، إحدى كبرى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بالقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

تكريم صاحبة اول مخبز بقنا

وأوضح محافظ قنا في بيان، الثلاثاء، أن المحافظة حريصة على تكريم النماذج الناجحة التي لها أثر تنموي واضح في المجتمع القنائى، لذلك تم تكريم «حسانية» صاحبة أول مخبز نسائي على مستوي الصعيد يعاونها مئات السيدات في مركز نقادة ليكون مصدر دخلهن الخاص بهم، كما استطاعت أن تصل للعالمية من خلال مشروع «برايم»، إحدى كبرى المشروعات التي تهتم بتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، لذا تم اختيارها من الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (الإيفاد) كنموذج للمرأة الناجحة في تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى ممثلة عن المستفيدين بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا لعرض قصة نجاحها أمام محافظي الإيفاد بروما، فهى استطاعت تغيير ثقافة سيدات قرية كاملة من مُستهلكات إلى مُنتجات من خلال توفير 703 فرصة عمل، منهم 75% من سيدات القرية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

كما أثنى «الداودي» على دور مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة في رعايتها لمؤسسات المجتمع المدنى، التي تهدف إلى تأصيل المشاركة الفعَّالة لخلق مجتمع تنموى جديد، ودورها البارز في التصدي لمشكلات المجتمع، والقيام بحملات تطوعية وخيرية لتحقيق التوازن بين فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا أن المديرية تدعم كل شركاء النجاح والنماذج المشرفة من منظمات المجتمع المدني.