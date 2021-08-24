وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور

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ألقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، كلمة قدمت فيها خالص شكرها وتقديرها للدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، ولكافة مؤسسات وقيادات الأزهر الشريف، ولفتت إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الأزهر إلى وزارة الهجرة، مؤكدة أن شيخ الأزهر بمثابة الوالد لكل المصريين، كما وجهت تحية خاصة للقيادة السياسية المصرية لجهودها في عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، التي عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبالتعاون مع جامعة الأزهر، في إطار مشروع سفراء الأزهر "أونلاين"، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن شيخ الأزهر، واللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير امين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى سفراء الأزهر من المصريين والوافدين.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم ،دور وزارة الهجرة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة بها مباشرة في ختام منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى تصريح الرئيس بأنه منذ عام 2016 لم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر، ما يدل على نجاح الدولة المصرية في القضاء على هذه الظاهرة حفاظًا على الأمن القومي المصري، وإدراكًا لأهمية الشعور باحتياجات المواطن المصري وتوفير سبل العيش الكريم له، مشددة على أن المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية مفهوم إنساني ووطني.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والنظامية، مع توفير البدائل الإيجابية؛ من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة هي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، حيث أجريت زيارات ميدانية لبعض هذه المحافظات بدأت بالفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أعدت خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية، وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل آمنة، فقد تم التعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة المصرية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لإدماج المصريين بالخارج في عملية التنمية والتطوير في قرى الريف المصري الواقعة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت: "تم أيضًا عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات (طرق الأبواب) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأيضًا بمشاركة الواعظات والراهبات، وذلك للدور البارز الذي تلعبه المرأة المصرية في قرى الريف المصري بصدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وفي أعقاب كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تم منحها درع تكريم؛ تقديًرا لجهودها المتواصلة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفي رعاية مصالح المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية