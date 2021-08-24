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مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان

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مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان

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قال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة قررت التخلي عن خطط استخدام أكبر قواعدها العسكرية في الخارج، لاستقبال اللاجئين الأفغان على نحو مؤقت.

وذكر أحد المصدرين الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر، أن المسؤولين الأمريكيين «وجدوا على ما يبدو مواقع أفضل وقرروا حذف كوريا الجنوبية واليابان من القائمة لأسباب لوجستية وجغرافية وأسباب أخرى»، مبينا أن حكومة كوريا الجنوبية ردت بشكل إيجابي عندما طرحت الولايات المتحدة الفكرة في البداية.

وقال المصدران إن كوريا الجنوبية تتعاون أيضا مع الولايات المتحدة لإجلاء نحو 400 أفغاني عملوا مع قوات وموظفي إغاثة من كوريا الجنوبية، وإعادتهم إلى سيئول.

وقال أحد المصدرين: «على الرغم من بعض المعارضة المحلية لقبول لاجئين، فإن هؤلاء الأشخاص ساعدونا، ويتعين القيام بذلك نظرا للمخاوف الإنسانية، ومن أجل كسب ثقة المجتمع الدولي».

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