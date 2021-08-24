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الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم

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الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم

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اتهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، المغرب بارتكاب «أعمال غير ودية وعدائية» ضد الجزائر.

وقال لعمامرة قوله «لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر».

وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية «تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات»، لافتا إلى أن «التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي»، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما ندد لعمامرة بـ«الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة»، بدعم «مايسمى استقلال شعب القبائل».

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